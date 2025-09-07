Церковный праздник 7 сентября: День апостола Тита и Варфоломея — что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь 7 сентября совершает память двух апостолов от семидесяти — Тита и Варфоломея. В народном календаре этот день получил название Тит Листопадник, поскольку с этого времени начинался активный листопад и подготовка к осени.
Кто такие апостолы Тит и Варфоломей?
Апостол Тит был учеником апостола Павла и первым епископом Крита, прославился чудотворениями и обращением язычников в христианство. Апостол Варфоломей проповедовал в Малой Азии и Индии, принял мученическую смерть за веру. К ним обращаются с молитвами о укреплении веры и помощи в учении.
Традиции и народные приметы.
Главные традиции дня были связаны с осенними работами и наблюдениями за природой:
Сбор грибов: Считалось, что после 7 сентября начинается лучшая пора для сбора осенних опят и груздей.
Последняя жатва: Завершали уборку ячменя и овса.
Погодные приметы:
Если листья на березе еще зеленые — зима будет поздней.
Утром туман — к дождливой осени.
Журавли летят высоко — к теплой осени.
Много грибов — к снежной зиме.
Что нельзя делать 7 сентября?
Церковные запреты в этот день стандартны: не рекомендуется сквернословить, ссориться и завидовать. Народные поверья добавляют свои ограничения:
Нельзя оставлять урожай в поле — по приметам, после этого дня могут начаться затяжные дожди.
Не стоит начинать новые дела — особенно связанные с торговлей или путешествиями.
Не рекомендуется отказывать в гостеприимстве — это могло навлечь неудачу на весь год.
Нельзя рубить деревья без необходимости — день считался неподходящим для заготовки древесины.
День Тита Листопадника на Руси был символом гармонии между духовными традициями и природными циклами, напоминая о важности подготовки к зиме и благодарности за осенние дары природы.