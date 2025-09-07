Ричмонд
Церковный праздник 7 сентября: День апостола Тита и Варфоломея — что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь 7 сентября совершает память двух апостолов от семидесяти — Тита и Варфоломея. В народном календаре этот день получил название Тит Листопадник, поскольку с этого времени начинался активный листопад и подготовка к осени.

Кто такие апостолы Тит и Варфоломей?

Апостол Тит был учеником апостола Павла и первым епископом Крита, прославился чудотворениями и обращением язычников в христианство. Апостол Варфоломей проповедовал в Малой Азии и Индии, принял мученическую смерть за веру. К ним обращаются с молитвами о укреплении веры и помощи в учении.

Традиции и народные приметы.

Главные традиции дня были связаны с осенними работами и наблюдениями за природой:

Сбор грибов: Считалось, что после 7 сентября начинается лучшая пора для сбора осенних опят и груздей.

Последняя жатва: Завершали уборку ячменя и овса.

Погодные приметы:

Если листья на березе еще зеленые — зима будет поздней.

Утром туман — к дождливой осени.

Журавли летят высоко — к теплой осени.

Много грибов — к снежной зиме.

Что нельзя делать 7 сентября?

Церковные запреты в этот день стандартны: не рекомендуется сквернословить, ссориться и завидовать. Народные поверья добавляют свои ограничения:

Нельзя оставлять урожай в поле — по приметам, после этого дня могут начаться затяжные дожди.

Не стоит начинать новые дела — особенно связанные с торговлей или путешествиями.

Не рекомендуется отказывать в гостеприимстве — это могло навлечь неудачу на весь год.

Нельзя рубить деревья без необходимости — день считался неподходящим для заготовки древесины.

День Тита Листопадника на Руси был символом гармонии между духовными традициями и природными циклами, напоминая о важности подготовки к зиме и благодарности за осенние дары природы.