Церковный праздник 7 сентября: День апостола Тита и Варфоломея — что можно и нельзя делать в этот день

Апостол Тит был учеником апостола Павла и первым епископом Крита, прославился чудотворениями и обращением язычников в христианство. Апостол Варфоломей проповедовал в Малой Азии и Индии, принял мученическую смерть за веру. К ним обращаются с молитвами о укреплении веры и помощи в учении.