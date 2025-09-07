Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: Зеленский испугался слов Путина о последствиях отправки военных ЕС

Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы.

Источник: Аргументы и факты

Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугало Зеленского, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

Он уточнил, что Зеленский может отправиться к своим союзникам из западных государств, чтобы попытаться убедить их проигнорировать предупреждение Путина.

«РФ легко может сказать “нет” западным войскам, потому что у неё есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

«Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы. Он верит в слова исходящие из Вашингтона, хотя оттуда слышны противоречивые высказывания. А следует всего лишь послушать Москву», — подчеркнул Дэвис.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский ведёт себя глупо, предлагая Путину встретиться в Киеве. Он не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».