Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугало Зеленского, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что Зеленский может отправиться к своим союзникам из западных государств, чтобы попытаться убедить их проигнорировать предупреждение Путина.
«РФ легко может сказать “нет” западным войскам, потому что у неё есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
«Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы. Он верит в слова исходящие из Вашингтона, хотя оттуда слышны противоречивые высказывания. А следует всего лишь послушать Москву», — подчеркнул Дэвис.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский ведёт себя глупо, предлагая Путину встретиться в Киеве. Он не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».