Сегодня — главный день международного Пермского марафона

Забеги Пермского марафона стартовали в субботу, 6 сентября. Участники с ограниченными возможностями совершили заезд на колясках, прошли детский забег на 1000 метров и молодежный забег. С утра и до вечера работали выставочная зона и развлекательные площадки для детей и взрослых, проходили развлекательное шоу «Марафон на диване», награждение победителей и выступления пермских артистов.
7 сентября — день основных забегов. Выдача стартовых пакетов началась в 6.30, развлекательные площадки открылись в 8.00. В это же время стартовал самый массовый забег на 5 км. В 9.00 стартуют участники полумарафона, марафона и эстафеты Экиден. Последний забег, на 10 км, начнется в 14:30.
Всего, как сообщают в городской администрации, на Пермский марафон зарегистрировались около 17 тысяч участников из пяти стран.
Работа развлекательных площадок завершится в 16:30. Видимо, с этого времени начнет нормально работать городской транспорт.