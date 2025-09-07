Сегодня — главный день международного Пермского марафона

Забеги Пермского марафона стартовали в субботу, 6 сентября. Участники с ограниченными возможностями совершили заезд на колясках, прошли детский забег на 1000 метров и молодежный забег. С утра и до вечера работали выставочная зона и развлекательные площадки для детей и взрослых, проходили развлекательное шоу «Марафон на диване», награждение победителей и выступления пермских артистов.