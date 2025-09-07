Telegraph: у летучих лисиц в Австралии обнаружили опасный вирус

Пока что признаков заражения человека новым вирусом не зафиксировано. Однако исследователи из Национального научного агентства Австралии подчёркивают, что окончательные выводы делать рано — неизвестно, как будет вести себя патоген в будущем и может ли он стать причиной потенциальных вспышек.