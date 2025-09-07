Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: у летучих лисиц в Австралии обнаружили опасный вирус

Пока что признаков заражения человека новым вирусом не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

В Австралии у летучих лисиц выявлен новый вирус, получивший название Солт-Галли, сообщает издание The Telegraph. Возбудитель передаётся летучими мышами и стал объектом пристального внимания учёных.

По данным экспертов, Солт-Галли принадлежит к тому же семейству патогенов, что и вирусы Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения относит к числу «приоритетных». Эти инфекции известны своей высокой опасностью и способностью вызывать тяжёлые заболевания.

Пока что признаков заражения человека новым вирусом не зафиксировано. Однако исследователи из Национального научного агентства Австралии подчёркивают, что окончательные выводы делать рано — неизвестно, как будет вести себя патоген в будущем и может ли он стать причиной потенциальных вспышек.

Ранее Департамент здравоохранения Вайоминга начал проверку посетителей отеля в Национальном парке штата, медики боятся вспышки бешенства из-за предполагаемого контакта постояльцев с летучими мышами.