Telegraph: у летучих лисиц в Австралии обнаружили опасный вирус

В Австралии у летучих лисиц выявлен новый вирус, получивший название Солт-Галли, сообщает издание The Telegraph. Возбудитель передаётся летучими мышами и стал объектом пристального внимания учёных.
По данным экспертов, Солт-Галли принадлежит к тому же семейству патогенов, что и вирусы Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения относит к числу «приоритетных». Эти инфекции известны своей высокой опасностью и способностью вызывать тяжёлые заболевания.
Пока что признаков заражения человека новым вирусом не зафиксировано. Однако исследователи из Национального научного агентства Австралии подчёркивают, что окончательные выводы делать рано — неизвестно, как будет вести себя патоген в будущем и может ли он стать причиной потенциальных вспышек.
Ранее Департамент здравоохранения Вайоминга начал проверку посетителей отеля в Национальном парке штата, медики боятся вспышки бешенства из-за предполагаемого контакта постояльцев с летучими мышами.