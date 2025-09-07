В КНР запустили в космос группу научных спутников Yaogan-40

Уточняется, что это уже третья группа подобных спутников. Пуск произошел в 19:34 мск с космодрома Тайюань. Для доставки аппаратов на орбиту была использована ракета-носитель CZ-6A.
Ожидается, что спутники будут использоваться для изучения электромагнитной среды и проведения соответствующих экспериментов.
2 сентября сообщалось, что исследователи из Пекина создали стиральную машину, которая может работать в космических условиях. Разработчики заявили, что следующим шагом будет создание рабочего прототипа, в котором смогут повысить эффективность машины за счет увеличения ее грузоподъемности и еще большего сокращения потребления воды.