В КНР запустили в космос группу научных спутников Yaogan-40

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) провела запуск группы спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-40. Об этом 6 сентября сообщается на странице компании в соцсети WeChat.

Источник: NASA

Уточняется, что это уже третья группа подобных спутников. Пуск произошел в 19:34 мск с космодрома Тайюань. Для доставки аппаратов на орбиту была использована ракета-носитель CZ-6A.

Ожидается, что спутники будут использоваться для изучения электромагнитной среды и проведения соответствующих экспериментов.

2 сентября сообщалось, что исследователи из Пекина создали стиральную машину, которая может работать в космических условиях. Разработчики заявили, что следующим шагом будет создание рабочего прототипа, в котором смогут повысить эффективность машины за счет увеличения ее грузоподъемности и еще большего сокращения потребления воды.