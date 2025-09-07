Ричмонд
В Красноярске временно запретят остановку на улице Сурикова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 7 сентября в Красноярске по нечетной стороне по ул. Сурикова, на участке от пр. Мира до ул. Ленина, запретят остановку и стоянку транспорта.

Такие изменения связаны с прибытием ковчега мощей святителя Тихона в кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы.

Ограничение продлится с 22:00 7 сентября по 21:50 8 сентября, сообщают в мэрии.