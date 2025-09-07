Telegraph: У летучих мышей в Австралии ученые обнаружили опасный вирус

По словам ученых, в настоящий момент нет никаких признаков того, что Солт-Галли может заразить человека. Исследователи из Национального научного агентства Австралии сообщили, что не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и не приведет ли распространение вируса к вспышкам заболеваний.