У обитающих в Австралии летучих лисиц ученые обнаружили новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши. Об этом сообщило издание The Telegraph.
Патоген назвали вирус Солт-Галли. Он является родственным по отношению к двум другим — Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения классифицирует как «приоритетные патогены».
По словам ученых, в настоящий момент нет никаких признаков того, что Солт-Галли может заразить человека. Исследователи из Национального научного агентства Австралии сообщили, что не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и не приведет ли распространение вируса к вспышкам заболеваний.
Летучие мыши считаются «естественным резервуаром» COVID-19. Однако, по мнению эпидемиолога, академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, маловероятно, что мышь, которая попала в квартиру губернатора Калужской области Владислава Шапши, была заражена данным вирусом.
Он отметил, что в РФ нет такого количества летучих мышей, как в КНР или Средней Азии.