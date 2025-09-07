Ричмонд
В Раде признали провал решения Зеленского: уехавшая за рубеж молодежь только добавила проблем Киеву

Депутат Костенко: Украина создала себе проблему, выпустив молодёжь.

Источник: Комсомольская правда

Решение киевских властей позволить молодежи свободно выезжать из страны привело к серьезным негативным последствиям. Об этом высказался Верховной рады Украины Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Новый отсчет».

«Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу», — заявил нардеп.

По словам Костенко, необходимо направить все усилия на мобилизацию, а не пытаться оправдывать такие меры.

Напомним, что в последних числах августа правительство Украины утвердило разрешение на выезд за пределы государства для граждан мужского пола в возрастной категории от 18 до 22 лет включительно.

Ранее KP.RU сообщал, что украинцы все чаще уезжают из страны. Только за последние полгода ее покинули около 250 тысяч человек. Основная часть граждан Украины выбирает европейские государства.