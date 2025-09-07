Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец РФ выстрелом из гаубицы Д-30 попал в тоннель с солдатами ВСУ

Российские военные успешно поразили скопления живой силы противника.

Источник: Аргументы и факты

Российский военный одним выстрелом из гаубицы Д-30 попал прямо в тоннель с солдатами Вооружённых сил Украины, рассказал военнослужащий РФ с позывным Енот.

Он уточнил, что речь идёт о железнодорожном тоннеле.

«Был у нас пацанчик один, он закинул снаряд прям в тоннель. Там есть тоннель под станцией ЖД, по-моему. Он чётко им прям туда закинул», — сказал Енот в разговоре с агентством ТАСС.

По словам военнослужащего 123-й гаубично-самоходного-артиллерийского дивизиона, их расчёт успешно поразил скопления живой силы ВСУ.

«У них было построение, ну и чётенько прямо по построению мы накидали», — подчеркнул Енот.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.