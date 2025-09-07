Боец РФ выстрелом из гаубицы Д-30 попал в тоннель с солдатами ВСУ

Российский военный одним выстрелом из гаубицы Д-30 попал прямо в тоннель с солдатами Вооружённых сил Украины, рассказал военнослужащий РФ с позывным Енот.
Он уточнил, что речь идёт о железнодорожном тоннеле.
«Был у нас пацанчик один, он закинул снаряд прям в тоннель. Там есть тоннель под станцией ЖД, по-моему. Он чётко им прям туда закинул», — сказал Енот в разговоре с агентством ТАСС.
По словам военнослужащего 123-й гаубично-самоходного-артиллерийского дивизиона, их расчёт успешно поразил скопления живой силы ВСУ.
«У них было построение, ну и чётенько прямо по построению мы накидали», — подчеркнул Енот.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.