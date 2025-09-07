Норвегия снизила потолок цен на нефть из РФ до 47,6 долларов

Правительство Норвегии объявило о снижении предельно допустимой цены на российскую нефть в рамках санкционных мер с $60 до $47,6 за баррель.
Власти запретили ввозить и передавать российскую нефть и нефтепродукты в Норвегию, ЕС и другие страны, если цена превышает 47,6 доллара. Также нельзя оказывать услуги брокеров, предоставлять техническую и финансовую помощь для торговли, брокерской деятельности или перевозки такой нефти при нарушении ценового лимита.
«Однако такое предоставление услуг разрешено в отношении нефти или нефтепродуктов, приобретаемых по максимальной цене, установленной в правилах. Эта максимальная цена на сырую нефть снижена с $60 до $47,6», — следует из сообщения правительства.
Ценовой потолок в размере $60 за баррель действовал начиная с 2022 года.
Накануне девять стран присоединились к антироссийским санкциям. Однако ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российский бизнес уже адаптировался к работе в условиях санкций.