Норвегия снизила потолок цен на нефть из РФ до 47,6 долларов

Норвегия вслед за Евросоюзом снизила ценовой потолок на российскую нефть.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Норвегии объявило о снижении предельно допустимой цены на российскую нефть в рамках санкционных мер с $60 до $47,6 за баррель.

Власти запретили ввозить и передавать российскую нефть и нефтепродукты в Норвегию, ЕС и другие страны, если цена превышает 47,6 доллара. Также нельзя оказывать услуги брокеров, предоставлять техническую и финансовую помощь для торговли, брокерской деятельности или перевозки такой нефти при нарушении ценового лимита.

«Однако такое предоставление услуг разрешено в отношении нефти или нефтепродуктов, приобретаемых по максимальной цене, установленной в правилах. Эта максимальная цена на сырую нефть снижена с $60 до $47,6», — следует из сообщения правительства.

Ценовой потолок в размере $60 за баррель действовал начиная с 2022 года.

Накануне девять стран присоединились к антироссийским санкциям. Однако ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российский бизнес уже адаптировался к работе в условиях санкций.

