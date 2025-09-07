Норвегия снизила потолок цен на нефть из РФ до 47,6 долларов

Власти запретили ввозить и передавать российскую нефть и нефтепродукты в Норвегию, ЕС и другие страны, если цена превышает 47,6 доллара. Также нельзя оказывать услуги брокеров, предоставлять техническую и финансовую помощь для торговли, брокерской деятельности или перевозки такой нефти при нарушении ценового лимита.