Вражеские дроны уничтожены в Таганроге и Шолоховском районе Ростовской области

В Таганроге и Шолоховском районе были сбиты украинские беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с субботы на воскресенье в Ростовской области была отражена атака беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

— Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — говорится в сообщении.

Беспилотная опасность по всей территории Ростовской области была объявлена ночью. Горожан оповестили о ней через приложение МЧС России по региону. В сообщении рекомендовалось укрыться в подвалах или помещениях без окон. Рано утром был объявлен отбой беспилотной опасности.

