Вооружённые силы Украины перебросили на волчанское направление в Харьковская области боевиков спецназа «Дозор», которых подготовили Соединённые Штаты, сообщает РИА Новости.
Как рассказал агентству источник в российских силовых структурах, подразделение спецназа начали готовить ещё до начала специальной военной операции. С командиром провёл встречу действующий тогда госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Подтверждается переброска на волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины “Дозор”, входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса… Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы ещё до начала СВО, а с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен», — сказал источник.
