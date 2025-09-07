Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ перекинули на волчанский участок спецназ, подготовленный США

С командиром спецназа до начала СВО встретился Энтони Блинкен.

Вооружённые силы Украины перебросили на волчанское направление в Харьковская области боевиков спецназа «Дозор», которых подготовили Соединённые Штаты, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в российских силовых структурах, подразделение спецназа начали готовить ещё до начала специальной военной операции. С командиром провёл встречу действующий тогда госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Подтверждается переброска на волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины “Дозор”, входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса… Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы ещё до начала СВО, а с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что бронежилет военнослужащего РФ выдержал 20 выстрелов из американской винтовки М16.

Узнать больше по теме
Энтони Блинкен: биография экс-госсекретаря США, дедушка которого сбежал из Российской империи
За время специальной военной операции в публичное поле российских СМИ вышли многие западные чиновники. Один из таких — выступавший за удары ракетами вглубь РФ Энтони Блинкен. Карьерный путь, биография и взгляды госсекретаря США при Байдене — в материале.
Читать дальше