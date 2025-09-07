Первую скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за $405 тысяч

Скрипка, когда-то принадлежавшая Альберту Эйнштейну (1879−1955), выставлена на аукцион в Великобритании. По оценке дома Dominic Winter, который проведет торги 8 октября, стоимость лота может составить от £200 до £300 тысяч ($270−405 тысяч).
Музыкальный инструмент Эйнштейн приобрёл в Германии в середине 1890-х годов, ещё до переезда в Швейцарию для учёбы в Цюрихской политехнической школе. Позднее, в 1930-х, после прихода нацистов к власти, учёный эмигрировал в США, а личные вещи, включая скрипку, велосипед и подаренную отцом философскую книгу, оставил коллеге-физику Максу фон Лау, чтобы они не исчезли бесследно.
Через два десятилетия фон Лау передал эти предметы Маргарете Хоммрих, поклоннице Эйнштейна из Брауншвейга. В её семье реликвии хранились свыше 70 лет, пока праправнучка Хоммрих не решила выставить их на продажу.
