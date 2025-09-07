Первую скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за $405 тысяч

Музыкальный инструмент Эйнштейн приобрёл в Германии в середине 1890-х годов, ещё до переезда в Швейцарию для учёбы в Цюрихской политехнической школе. Позднее, в 1930-х, после прихода нацистов к власти, учёный эмигрировал в США, а личные вещи, включая скрипку, велосипед и подаренную отцом философскую книгу, оставил коллеге-физику Максу фон Лау, чтобы они не исчезли бесследно.