Сибирский Конор проиграл бой на кулаках Персидскому дагестанцу в Иркутске

Турнир по боям на голых кулаках в рамках лиги Prime FL в эти выходные стал одним из самых обсуждаемых событий в Иркутске. Ледовый дворец «Айсберг» не смог принять всех желающих из-за нехватки мест. Тем не менее в зале собрались 6 тысяч любителей зрелищных поединков.
Всего в программе турнира было объявлено 11 боев, в том числе главное противостояние между Мохаммадом Хейбати по прозвищу «Персидский Дагестанец» и Анатолием Надратовским, известным как «Сибирский Конор».
По итогам трех раундов единогласным решением судей Перс победил Сибирского Конора. По словам зрителей, Мохаммад Хейбати был активнее на ринге и показал больше для победы.
Напомним, во время турнира по кулачным боям произошла массовая драка. Боец из Бурятии и участник шоу «Титаны» Тагар Намсараев продолжил наносить удары сопернику из Молдовы Константину Циобану даже после того, как тот упал. В ситуацию вмешался рефери и остановил бой. Однако следом на Намсараева набросился кто-то из команды Циобану, затем в октагон ворвались сокомандники Намсараева и продолжили потасовку. В итоге спортсмена из Бурятии дисквалифицировали.