Сибирский Конор проиграл бой на кулаках Персидскому дагестанцу в Иркутске

Напомним, во время турнира по кулачным боям произошла массовая драка. Боец из Бурятии и участник шоу «Титаны» Тагар Намсараев продолжил наносить удары сопернику из Молдовы Константину Циобану даже после того, как тот упал. В ситуацию вмешался рефери и остановил бой. Однако следом на Намсараева набросился кто-то из команды Циобану, затем в октагон ворвались сокомандники Намсараева и продолжили потасовку. В итоге спортсмена из Бурятии дисквалифицировали.