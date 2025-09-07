В Microsoft заявили о повреждении международных подводных кабелей в Красном море

Пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения подводных кабелей в Красном море. Об этом сообщили в субботу, 6 сентября, в компании Microsoft.
— Трафик, который идет через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения подводных оптоволоконных кабелей, — сказано в сообщении.
Уточняется, что для восстановления кабелей потребуется время. Причину повреждения Microsoft не назвал.
Azure Microsoft является одним из крупнейших поставщиков облачных услуг в мире. В Красном море проходит телекоммуникационный маршрут, соединяющий Европу с Африкой и Азией.
1 сентября эстонско-финская подводная линия электропередачи EstLink 1 вышла из строя из-за неисправности на преобразовательной подстанции рядом с финским городом Эспоо. Протяженность линии составляет почти 105 километров, а мощность — 350 МВт. Передача электроэнергии прервалась в 5:46 по местному времени (совпадает с московским), а устранение неисправности, по предварительным данным, займет около трех недель.