В Microsoft заявили о повреждении международных подводных кабелей в Красном море

1 сентября эстонско-финская подводная линия электропередачи EstLink 1 вышла из строя из-за неисправности на преобразовательной подстанции рядом с финским городом Эспоо. Протяженность линии составляет почти 105 километров, а мощность — 350 МВт. Передача электроэнергии прервалась в 5:46 по местному времени (совпадает с московским), а устранение неисправности, по предварительным данным, займет около трех недель.