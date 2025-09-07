Захарова сообщила, что дроны мониторили пляж в КНДР во время визита Лаврова

Ранее Захарова рассказала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров увлекается футболом и регулярно тренируется на футбольном поле почти каждую неделю. Она отметила, что футбол — это общеизвестное увлечение Лаврова, и удивляться тут нечему. Как пояснила Захарова, глава российской дипломатии играет в футбол раз в неделю каждый раз, когда находится в Москве. К слову, еще одним спортивным увлечением Лаврова, как известно, является рафтинг.