Захарова сообщила, что дроны мониторили пляж в КНДР во время визита Лаврова

Захарова пояснила, что БПЛА внедряются повсеместно не только в военной, но и в гражданской сферах.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники уже стали частью международного сотрудничества и широко используются в гражданских задачах. Об этом на форуме «Крылья Сахалина» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что БПЛА внедряются повсеместно не только в военной, но и в гражданской сферах. По её словам, сейчас вряд ли найдётся страна, которая не придавала бы этой теме значимого внимания.

В качестве примера Захарова напомнила о недавнем визите главы МИД России Сергея Лаврова в КНДР: во время поездки на курортную зону там использовали беспилотники для мониторинга пляжа.

«Одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где, например, по берегу пляжа как раз осуществляли функции мониторинга беспилотники. Это просто один из примеров», — сказала Захарова.

Ранее Захарова рассказала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров увлекается футболом и регулярно тренируется на футбольном поле почти каждую неделю. Она отметила, что футбол — это общеизвестное увлечение Лаврова, и удивляться тут нечему. Как пояснила Захарова, глава российской дипломатии играет в футбол раз в неделю каждый раз, когда находится в Москве. К слову, еще одним спортивным увлечением Лаврова, как известно, является рафтинг.

