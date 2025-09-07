Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что действия политических деятелей Германии целенаправленно ведут к эскалации военного конфликта с РФ.
«К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти… [Европейские лидеры] ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей», — пояснила Вагенкнехт на YouTube-канале.
По мнению политика, Запад будет ужесточать антироссийскую риторику, так как не хочет заключения мира на Украине. Под предлогом якобы нападения России на Европу элиты будут только насаждать милитаристские идеи.
Накануне президент РФ Владимир Путин прокомментировал резкие высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца в свой адрес. По мнению российского лидера, таким образом Мерц, вероятно, хочет переложить вину за украинскую трагедию с Запада.