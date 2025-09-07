В Германии предупредили о войне с РФ: ее соперник «близок к пропасти»

«К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти… [Европейские лидеры] ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей», — пояснила Вагенкнехт на YouTube-канале.