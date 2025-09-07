Ричмонд
Похоронили спустя четыре месяца: в Башкирии простились с 32-летним ефрейтором

В Башкирии простились с погибшим на СВО 32-летним ефрейтором Айратом Мансуровым.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецке 6 сентября прошла церемония прощания с 32-летним ефрейтором Айратом Мансуровым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Мансуров родом из Белорецка. Здесь он окончил школу № 18. Затем отучился в Магнитогорском техникуме № 121 на повара. Срочную службу проходил в мотострелковых войсках, где и получил звание ефрейтора. После армии работал поваром в городских ресторанах. В марте текущего года Айрат подписал контракт с Минобороны России и отправился на СВО. Там он служил наводчиком в мотострелковом отделении. Погиб мужчина в мае — при выполнении боевой задачи. Посмертно награжден орденом Мужества.

— По словам родных и близких, Айрат Маратович был добрым, вежливым, дружелюбным и отзывчивым человеком. Он уважал старших, помогал им во всём, был внимателен к родственникам и племянникам. У него было много друзей. Айрат был прекрасным специалистом своего дела, коллеги его очень ценили и уважали. В свободное время любил выезжать на природу, но больше всего — готовить, — рассказали о погибшем в администрации муниципалитета и принесли соболезнования сестре, бабушке, тёте и всем родным Айрата.

