Похоронили спустя четыре месяца: в Башкирии простились с 32-летним ефрейтором

В башкирском городе Белорецке 6 сентября прошла церемония прощания с 32-летним ефрейтором Айратом Мансуровым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Мансуров родом из Белорецка. Здесь он окончил школу № 18. Затем отучился в Магнитогорском техникуме № 121 на повара. Срочную службу проходил в мотострелковых войсках, где и получил звание ефрейтора. После армии работал поваром в городских ресторанах. В марте текущего года Айрат подписал контракт с Минобороны России и отправился на СВО. Там он служил наводчиком в мотострелковом отделении. Погиб мужчина в мае — при выполнении боевой задачи. Посмертно награжден орденом Мужества.
— По словам родных и близких, Айрат Маратович был добрым, вежливым, дружелюбным и отзывчивым человеком. Он уважал старших, помогал им во всём, был внимателен к родственникам и племянникам. У него было много друзей. Айрат был прекрасным специалистом своего дела, коллеги его очень ценили и уважали. В свободное время любил выезжать на природу, но больше всего — готовить, — рассказали о погибшем в администрации муниципалитета и принесли соболезнования сестре, бабушке, тёте и всем родным Айрата.
