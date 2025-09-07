Похоронили спустя четыре месяца: в Башкирии простились с 32-летним ефрейтором

— По словам родных и близких, Айрат Маратович был добрым, вежливым, дружелюбным и отзывчивым человеком. Он уважал старших, помогал им во всём, был внимателен к родственникам и племянникам. У него было много друзей. Айрат был прекрасным специалистом своего дела, коллеги его очень ценили и уважали. В свободное время любил выезжать на природу, но больше всего — готовить, — рассказали о погибшем в администрации муниципалитета и принесли соболезнования сестре, бабушке, тёте и всем родным Айрата.