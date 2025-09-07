Депутат предложил штрафовать женатых сотрудников за флирт на рабочем месте

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой введения мер ответственности для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте. По мнению политика, подобное поведение подрывает устои общества и ведет к разрушению института семьи. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
Как заявил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», работодатели должны нести социальную ответственность за моральный климат в коллективе. Он предложил применять к нарушителям штрафные санкции, выговоры или даже увольнение как за аморальный проступок.
«Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда служебные романы между женатыми коллегами становятся причиной распада семей. Дети страдают, остаются без отцов и матерей, рушатся судьбы», — отметил Иванов.
Депутат подчеркнул, что HR-специалисты должны внимательно следить за поведением сотрудников. По его словам, такая практика поможет укрепить семейные ценности и создать здоровую атмосферу в трудовых коллективах.
«Бизнес должен быть не только прибыльным, но и нравственным. Мы обязаны создать все условия, чтобы оградить сотрудников от искушений и сохранить их семьи. Это вопрос национальной безопасности», — резюмировал политик.
Инициатива уже вызвала дискуссию в профессиональном сообществе. Эксперты отмечают сложность реализации подобных мер и потенциальные конфликты с трудовым законодательством.