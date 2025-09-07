Ричмонд
Жителей Алматы предупреждают о повышенном загрязнении воздуха

Синоптики предупреждают жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

7 сентября 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городе Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также на 7 сентября в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение.