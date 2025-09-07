Мошенники придумали новую схему получения доступа к Госуслугам

Также стало известно, что мошенники начали похищать деньги и данные с Госуслуг у мужчин, представляясь сотрудниками военкоматов, под предлогом регистрации на сайте Министерства обороны России. В МВД напомнили о необходимости сохранять бдительность при звонках и сообщениях от неизвестных лиц.