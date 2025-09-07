Мошенники придумали новую схему получения доступа к Госуслугам

Мошенники придумали новую схему для получения доступа к Госуслугам россиян — теперь аферисты предлагают своим жертвам обновить данные об образовании.
Аферист звонит жертве, представляясь сотрудником вуза, и предлагает внести данные об образовании на портал. Для этого он просит продиктовать код из SMS от Госуслуг.
Получив код, злоумышленник получает доступ к личному кабинету жертвы. При этом в сообщении от портала прямо указано, что сообщать код могут требовать только мошенники, передает РИА Новости.
До этого в пресс-службе МВД рассказали, что мошенники начали активно применять искусственный интеллект для совершения преступлений, в частности создавая видео с дипфейками родственников или друзей жертв.
Также стало известно, что мошенники начали похищать деньги и данные с Госуслуг у мужчин, представляясь сотрудниками военкоматов, под предлогом регистрации на сайте Министерства обороны России. В МВД напомнили о необходимости сохранять бдительность при звонках и сообщениях от неизвестных лиц.