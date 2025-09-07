Кирилл Черняев победил Ибрагима Исламова в поединке на кулаках в Иркутске

Однако и другие поединки были не менее зрелищными. Так, в октагоне встретились Ибрагим «Никархо» Исламов и Кирилл «Тольятти» Черняев. Состоялись все три раунда. Единогласным решением судей, победителем стал Черняев. Исламов продолжал биться до финального гонга, хотя уступил сопернику по активности.