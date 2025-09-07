Кирилл Черняев победил Ибрагима Исламова в поединке на кулаках в Иркутске

Вечером 6 сентября, в субботу, в Иркутске состоялось масштабное спортивное событие — турнир по боям на голых кулаках в рамках лиги Prime FL. В ледовом дворце «Айсберг» собрались 6 тысяч любителей зрелищных поединков. Все с нетерпением ждали выхода давних соперников Мохаммада Хейбати и Анатолия Надратовского.
Однако и другие поединки были не менее зрелищными. Так, в октагоне встретились Ибрагим «Никархо» Исламов и Кирилл «Тольятти» Черняев. Состоялись все три раунда. Единогласным решением судей, победителем стал Черняев. Исламов продолжал биться до финального гонга, хотя уступил сопернику по активности.
Напомним, массовая драка произошла во время турнира по кулачным боям в Иркутске. Конфликт произошел между бойцом из Бурятии Тагаром Намсараевым и его соперником из Молдовы Константином Циобану.