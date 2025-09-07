Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Черняев победил Ибрагима Исламова в поединке на кулаках в Иркутске

Турнир в рамках лиги Prime FL состоялся 6 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 6 сентября, в субботу, в Иркутске состоялось масштабное спортивное событие — турнир по боям на голых кулаках в рамках лиги Prime FL. В ледовом дворце «Айсберг» собрались 6 тысяч любителей зрелищных поединков. Все с нетерпением ждали выхода давних соперников Мохаммада Хейбати и Анатолия Надратовского.

Однако и другие поединки были не менее зрелищными. Так, в октагоне встретились Ибрагим «Никархо» Исламов и Кирилл «Тольятти» Черняев. Состоялись все три раунда. Единогласным решением судей, победителем стал Черняев. Исламов продолжал биться до финального гонга, хотя уступил сопернику по активности.

Напомним, массовая драка произошла во время турнира по кулачным боям в Иркутске. Конфликт произошел между бойцом из Бурятии Тагаром Намсараевым и его соперником из Молдовы Константином Циобану.