Во Владивостоке заложили капсулу времени в парке Минного городка

6 сентября, в субботу, во Владивостоке в парке Минного городка, где идёт реконструкция, провели торжественную церемонию закладки капсулы времени. В тот же день открыли спортивную баскетбольную площадку, где юные спортсмены сыграли первый дружеский матч.