Во Владивостоке заложили капсулу времени в парке Минного городка

Реконструкция парка входит в масштабный городской план развития до 2030 года.

Источник: администрация Владивостока

6 сентября, в субботу, во Владивостоке в парке Минного городка, где идёт реконструкция, провели торжественную церемонию закладки капсулы времени. В тот же день открыли спортивную баскетбольную площадку, где юные спортсмены сыграли первый дружеский матч.

В мероприятии участвовал мэр Владивостока Константин Шестаков, который выразил благодарность правительству Приморского края, строителям и архитекторам, задействованным в реализации проекта. Также присутствовали заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев, заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко, министр физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов, генеральные директора компаний «ФСК Регион» и «Конкрит Джангл» Алексей Алмазов и Феликс Машков соответственно.

По словам мэра, в следующем году планируется создание дополнительных пространств для семейного отдыха.

Реконструкция парка является частью мастер-плана развития Владивостока до 2030 года. Проект развития зелёной зоны был представлен горожанам в прошлом году, после чего между городской администрацией и компанией «Технический заказчик ФСК Регион» была подписана дорожная карта по реализации строительных работ.

Основные мероприятия по обновлению парка должны завершиться в следующем году. В этом месте намерены организовать зоны для отдыха, прогулочные маршруты, фудкорт, парк развлечений и другие инфраструктурные объекты, направленные на комфортное времяпровождение жителей и гостей города.