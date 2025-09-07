Во Владивостоке заложили капсулу времени в парке Минного городка

6 сентября, в субботу, во Владивостоке в парке Минного городка, где идёт реконструкция, провели торжественную церемонию закладки капсулы времени. В тот же день открыли спортивную баскетбольную площадку, где юные спортсмены сыграли первый дружеский матч.
В мероприятии участвовал мэр Владивостока Константин Шестаков, который выразил благодарность правительству Приморского края, строителям и архитекторам, задействованным в реализации проекта. Также присутствовали заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев, заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко, министр физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов, генеральные директора компаний «ФСК Регион» и «Конкрит Джангл» Алексей Алмазов и Феликс Машков соответственно.
По словам мэра, в следующем году планируется создание дополнительных пространств для семейного отдыха.
Реконструкция парка является частью мастер-плана развития Владивостока до 2030 года. Проект развития зелёной зоны был представлен горожанам в прошлом году, после чего между городской администрацией и компанией «Технический заказчик ФСК Регион» была подписана дорожная карта по реализации строительных работ.
Основные мероприятия по обновлению парка должны завершиться в следующем году. В этом месте намерены организовать зоны для отдыха, прогулочные маршруты, фудкорт, парк развлечений и другие инфраструктурные объекты, направленные на комфортное времяпровождение жителей и гостей города.