С понедельника семь пермских автобусов изменят маршрут

С 8 сентября временно ограничивается движение на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова, сообщает городской департамент транспорта. Изменения коснутся сразу нескольких автобусных маршрутов.
В направлении улицы Ленина автобусы № 2, 15, 20, 67, 72 и 7 т будут следовать по Екатерининской и Крисанова, автобус № 53 — по Луначарского и Попова.
В направлении Центрального рынка автобус № 67 поедет по Крисанова и Луначарского, № 72 — по Попова и Екатерининской. Автобусы № 5 и 11 следуют по своим маршрутам без изменений.