Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С понедельника семь пермских автобусов изменят маршрут

С 8 сентября временно ограничивается движение на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова, сообщает городской департамент транспорта.

С 8 сентября временно ограничивается движение на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова, сообщает городской департамент транспорта. Изменения коснутся сразу нескольких автобусных маршрутов.

В направлении улицы Ленина автобусы № 2, 15, 20, 67, 72 и 7 т будут следовать по Екатерининской и Крисанова, автобус № 53 — по Луначарского и Попова.

В направлении Центрального рынка автобус № 67 поедет по Крисанова и Луначарского, № 72 — по Попова и Екатерининской. Автобусы № 5 и 11 следуют по своим маршрутам без изменений.