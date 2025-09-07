СКК им. Блинова в Омске преобразился: несущие конструкции покрасили в оранжевый цвет

Омский спортивно-концертный комплекс имени Блинова, знаковый объект города, начал менять свой внешний вид в рамках масштабной реконструкции. Рабочие покрасили несущие конструкции фасадной части здания в яркий оранжевый цвет, который кардинально отличается от изначально белого оформления, существовавшего с момента постройки комплекса в 1986 году. Фото появились в омском паблике omsk_putevoditel.
Вскоре на фасаде СКК начнется монтаж современных стеклянных витражей. Старые конструкции, установленные еще во время строительства комплекса, будут заменены на новые, что придаст зданию современный и презентабельный вид.
Фото: t.me/omsk_putevoditel.
Напомним, что СКК имени Блинова был построен в Омске в 1986 году архитектором Михаилом Хахаевым. Его строительство заняло почти десять лет. Первый хоккейный матч на ледовой арене состоялся 6 февраля 1987 года — тогда «Авангард» принимал клуб «Олимпия». За свою историю комплекс принял множество значимых событий, включая концерт легендарной группы Scorpions в 2002 году. Однако с 2020 года, из-за аварийного состояния, крупные спортивные соревнования в СКК не проводились.
Летом 2025 года ХК «Авангард» инициировал масштабную реконструкцию спорткомплекса. Первое официальное мероприятие после ремонта запланировано на 25 сентября, однако оно будет закрытым для прессы и общественности. По предварительным данным, к концу года в СКК переедет команда ВХЛ «Омские крылья».