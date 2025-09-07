СКК им. Блинова в Омске преобразился: несущие конструкции покрасили в оранжевый цвет

Напомним, что СКК имени Блинова был построен в Омске в 1986 году архитектором Михаилом Хахаевым. Его строительство заняло почти десять лет. Первый хоккейный матч на ледовой арене состоялся 6 февраля 1987 года — тогда «Авангард» принимал клуб «Олимпия». За свою историю комплекс принял множество значимых событий, включая концерт легендарной группы Scorpions в 2002 году. Однако с 2020 года, из-за аварийного состояния, крупные спортивные соревнования в СКК не проводились.