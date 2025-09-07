Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР Бастрыкин вмешался в ситуацию с задержанием общественника в Ростове

Председатель Следкома России взял под контроль проверку в отношении задержанного общественника.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, связанной с задержанием общественника в Ростове. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Поводом для разбирательства послужила информация в одном из мессенджеров. В ней говорилось, что в июле сотрудники правоохранительных органов задержали общественника. Мужчину доставили в отделение полиции, где долго удерживали и склоняли подписать документы.

В СУ СК России по Ростовской области по этому факту была организована процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Аслану Хуаде доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram.