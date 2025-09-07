Глава СКР Бастрыкин вмешался в ситуацию с задержанием общественника в Ростове

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, связанной с задержанием общественника в Ростове. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для разбирательства послужила информация в одном из мессенджеров. В ней говорилось, что в июле сотрудники правоохранительных органов задержали общественника. Мужчину доставили в отделение полиции, где долго удерживали и склоняли подписать документы.
В СУ СК России по Ростовской области по этому факту была организована процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Аслану Хуаде доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.
