Индия разочаровалась в США: торговые отношения между странами под угрозой

Индия разочаровалась в США. Теперь торговые отношения между странами под угрозой, об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.
Индийские политики считают, что разногласия с Соединёнными Штатами по вопросам тарифов и закупок российской нефти могут нанести серьёзный урон долгосрочным отношениям между Нью-Дели и Вашингтоном.
Индийский чиновник высокого ранга в разговоре с изданием заявил, что даже если сторонам удастся преодолеть кризис в двусторонних отношениях, заявления и действия американской администрации в последние месяцы будут долгое время напоминать индийским властям о ненадежности США как союзника.
Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отношениями с Индией. Он хотел остановить закупку Индией российской нефти, введя повальные пошлины. Однако Нью-Дели поступили по-своему, наплевав на грабительские тарифы Трампа, в Индии решили продолжать сотрудничать с Россией.