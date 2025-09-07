Ричмонд
Индия разочаровалась в США: торговые отношения между странами под угрозой

NYT: Индия задумалась о ненадежности США из-за разногласий по нефти и пошлинам.

Источник: Комсомольская правда

Индия разочаровалась в США. Теперь торговые отношения между странами под угрозой, об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Индийские политики считают, что разногласия с Соединёнными Штатами по вопросам тарифов и закупок российской нефти могут нанести серьёзный урон долгосрочным отношениям между Нью-Дели и Вашингтоном.

Индийский чиновник высокого ранга в разговоре с изданием заявил, что даже если сторонам удастся преодолеть кризис в двусторонних отношениях, заявления и действия американской администрации в последние месяцы будут долгое время напоминать индийским властям о ненадежности США как союзника.

Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отношениями с Индией. Он хотел остановить закупку Индией российской нефти, введя повальные пошлины. Однако Нью-Дели поступили по-своему, наплевав на грабительские тарифы Трампа, в Индии решили продолжать сотрудничать с Россией.

