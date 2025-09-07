Индия разочаровалась в США: торговые отношения между странами под угрозой

Индийский чиновник высокого ранга в разговоре с изданием заявил, что даже если сторонам удастся преодолеть кризис в двусторонних отношениях, заявления и действия американской администрации в последние месяцы будут долгое время напоминать индийским властям о ненадежности США как союзника.