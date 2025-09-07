Ученые рассказали, каких болезней опасаться этой осенью и что предпринять

Не все из полученных за летний сезон витаминов доживут до зимы и даже до осени. Так, витамины С, В и К выведутся из организма всего за несколько часов или дней. Теоретически можно запастись витаминами А, D и Е. Их резервы точно останутся с вами на всю осень и зиму, но при условии, что вы постоянно будете продолжать получать эти вещества из пищи.