Возраст молодежи в России предложили повысить до 40−45 лет

Верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40−45 лет. Об этом заявил председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.
По его словам, меры поддержки, действующие для граждан до 35 лет, следовало бы распространить и на более старшие возрастные группы.
— Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже, — цитирует Абрамова РИА Новости.
До этого глава парламентского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести законопроект, позволяющий гражданам вступать в политические партии с 16 лет. Депутат полагает, что снижение возрастного ценза повысит правовую культуру и политическую грамотность в стране и вовлеченность молодых людей в политику и общественную деятельность.
Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил снизить брачный возраст с 18 до 16 лет даже без отсутствия уважительной причины. Этой мерой он намерен поддержать девушек, забеременевших еще в школе. Подробнее об инициативе — в материале «Вечерней Москвы».