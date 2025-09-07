Возраст молодежи в России предложили повысить до 40−45 лет

До этого глава парламентского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести законопроект, позволяющий гражданам вступать в политические партии с 16 лет. Депутат полагает, что снижение возрастного ценза повысит правовую культуру и политическую грамотность в стране и вовлеченность молодых людей в политику и общественную деятельность.