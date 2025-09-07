В Ростовской области в воскресенье ожидается дождь с грозой

Днем столбики термометра будут показывать + 20…+25, по югу до + 28. Ночью похолодает до +12…+17, местами до + 8. Ветер прогнозируется северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать 12−14 м/с, а при грозе — до 16 м/с.