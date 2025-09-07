В Ростовской области в воскресенье ожидается дождь с грозой

В воскресенье в Ростове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщают донские синоптики.
По информации Ростовского гидрометцентра температура воздуха ночью составит + 13…+15, днем будет + 24…+26. Ветер прогнозируется северо-восточный 5−10 м/с, днем порывы могут достигать 12−14 м/с.
На территории области также ожидается переменная облачность. Днем местами может пройти небольшой дождь с грозой. Ночью существенных осадков не предвидится.
Днем столбики термометра будут показывать + 20…+25, по югу до + 28. Ночью похолодает до +12…+17, местами до + 8. Ветер прогнозируется северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать 12−14 м/с, а при грозе — до 16 м/с.
Подпишись на нас в Telegram.