В Ростовской области в воскресенье ожидается дождь с грозой

В Ростовской области прогнозируется дождь с грозой и сильным ветром.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье в Ростове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра температура воздуха ночью составит + 13…+15, днем будет + 24…+26. Ветер прогнозируется северо-восточный 5−10 м/с, днем порывы могут достигать 12−14 м/с.

На территории области также ожидается переменная облачность. Днем местами может пройти небольшой дождь с грозой. Ночью существенных осадков не предвидится.

Днем столбики термометра будут показывать + 20…+25, по югу до + 28. Ночью похолодает до +12…+17, местами до + 8. Ветер прогнозируется северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать 12−14 м/с, а при грозе — до 16 м/с.

