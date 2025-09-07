Пожар в правительственном здании произошел на Майдане в Киеве

Также бойцы российской группировки войск «Центр» в Красноармейске сожгли танк Leopard немецкого производства, который Вооруженные силы Украины использовали для проведения PR-акции. По словам разведчика с позывным «Тайфун», с помощью танка украинские бойцы создавали пропагандистские видеоролики.