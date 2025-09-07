Пожар в правительственном здании произошел на Майдане в Киеве

Мощный пожар произошел на площади Майдан в Киеве в результате массированного удара беспилотников. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что в результате удара загорелось здание правительства Украины.
Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в результате атаки дрона произошло возгорание в здании кабмина, говорится в сообщении.
Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Значительные повреждения получили завод ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетное агрегатно-детальное предприятие АО «Киевский радиозавод», а также промышленные заводы «Киев-22» и Samsung-Ukraine.
Также бойцы российской группировки войск «Центр» в Красноармейске сожгли танк Leopard немецкого производства, который Вооруженные силы Украины использовали для проведения PR-акции. По словам разведчика с позывным «Тайфун», с помощью танка украинские бойцы создавали пропагандистские видеоролики.