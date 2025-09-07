Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 7 сентября 2025:

1. Молдова прощается с жарой: Нас ждут холодные ночи, а днем всего +23 градусов — точный прогноз синоптиков.

2. Агрессивные агитаторы ПАС в кишиневском дворе накинулись на жильцов, говорящих по-русски, и совали им в лицо листовки.

3. В Кишиневе пенсионерка продает на улице вещи из дома: «Я так устала от такой жизни, от этой нищеты, лучше смерть, чем жизнь такая, сколько можно мучаться?!».

4. Главная угроза для режима — Telegram, а не преступность: полиция Молдовы жалуется на популярный мессендже.

5 Фестиваль лесов придумала Санду для себя и своей команды ПАС: На самом деле отрасль в упадке, а «легкие Молдовы», из-за дорогих энергоресурсов, сжигают в печах.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Агитаторы ПАС лишают рабочий люд Молдовы обедов: Пасовцы не понимают, почему на встречи с ними людей сгоняют силой.

Руководство правящей у нас партии действует в худших традициях советской партноменклатуры (далее…).

Выборы превратились в охоту на людей: Полиция Молдовы стала «голосом запугивания» и расправы ПАС.

Каждая наклейка «Nu te juca cu votul» становится призывов голосовать против PAS (далее…).

Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!».

Бывший министр экономики Александр Муравский пришел к такому выводу, сделав необходимые подсчеты (далее…).