Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 7 сентября 2025:
1. Молдова прощается с жарой: Нас ждут холодные ночи, а днем всего +23 градусов — точный прогноз синоптиков.
2. Агрессивные агитаторы ПАС в кишиневском дворе накинулись на жильцов, говорящих по-русски, и совали им в лицо листовки.
3. В Кишиневе пенсионерка продает на улице вещи из дома: «Я так устала от такой жизни, от этой нищеты, лучше смерть, чем жизнь такая, сколько можно мучаться?!».
4. Главная угроза для режима — Telegram, а не преступность: полиция Молдовы жалуется на популярный мессендже.
5 Фестиваль лесов придумала Санду для себя и своей команды ПАС: На самом деле отрасль в упадке, а «легкие Молдовы», из-за дорогих энергоресурсов, сжигают в печах.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Агитаторы ПАС лишают рабочий люд Молдовы обедов: Пасовцы не понимают, почему на встречи с ними людей сгоняют силой.
Руководство правящей у нас партии действует в худших традициях советской партноменклатуры (далее…).
Выборы превратились в охоту на людей: Полиция Молдовы стала «голосом запугивания» и расправы ПАС.
Каждая наклейка «Nu te juca cu votul» становится призывов голосовать против PAS (далее…).
Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!».
Бывший министр экономики Александр Муравский пришел к такому выводу, сделав необходимые подсчеты (далее…).