Мошенники изобрели новую многоэтапную схему вовлечения россиян в преступную деятельность: подробности

Мошенники изобрели многоэтапную схему вовлечения россиян в преступную деятельность. Аферисты предлагают россиянам стать сотрудниками Росфинмониторинга. Злоумышленники убеждают жертву, что это якобы необходимо для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом есть сведения в материалах МВД РФ на официальном сайте ведомства.
На первом этапе мошенник связывается с человеком и под разными предлогами просит назвать код из SMS-сообщения. Затем на связь выходит его сообщник, который представляется сотрудником банка. Он сообщает, что передача кодов дала преступникам доступ к счетам, и теперь нужно поддерживать контакт с сотрудником Росфинмониторинга.
Затем жертве звонит сотрудник Росфинмониторинга и говорит, что террористы завладели его данными и получили доступ к счетам. Теперь денежные средства утекают на Украину. Чтобы избежать уголовного преследования, важно стать внештатным сотрудником Росфинмониторинга. Мошенники даже заключают с жертвой якобы трудовой договор, а потом приходят задания, которые, как правило, включают преступную деятельность.
Ранее KP.RU сообщил, что аферисты каждый раз придумывают все более изощренные способы, чтобы завладеть личными данными или вовлечь жертву в преступную деятельность. Отмечается, что самыми уязвимыми гражданами являются студенты и пенсионеры.