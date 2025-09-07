В Киеве горит здание кабинета министров. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Кадры, которые публикуют украинские СМИ, демонстрируют, что огонь охватил крышу или верхний этаж здания. По данным народного депутата Ярослава Железняка, на последнем этаже здания находится офис премьер-министра, а также зал заседаний правительства.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Печерском районе города произошло «возгорание в правительственном здании». По его словам, на месте работают местные пожарные службы.
Ранее KP.RU передал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что российские военные наносят удары только по военным объектам Украины. Дипломат подчеркнула, что ущерб гражданской инфраструктуре связан с использованием Киевом ПВО и РЭБ.