«Развита и мудра не по годам»: 18-летняя Олексюк рассказала о браке с Горобцом

18-летняя актриса Александрина Олексюк призналась, что вышла замуж за 50-летнего режиссера Марка Горобца, так как всегда чувствовала себя старше своих лет и ей нравятся мужчины постарше.
Актриса добавила, что с ранних лет в нее закладывали важные семейные ценности, а на бурное обсуждение разницы в возрасте со своим мужем в соцсетях реагирует спокойно. По ее словам, главное то, что она счастлива в браке.
— Считаю, что ребенком была развита и мудра не по годам, поэтому мои моральные ценности сформировались рано. Я достаточно домашний человек, вероятно, поэтому меня тянет на вечеринки меньше, чем других ребят моего возраста. Мне комфортно дома, я с удовольствием создаю для этого все условия, — цитирует Олексюк Starhit.
Олексюк и Горобец познакомились на съемках фильма «Тур с Иванушками», где она играла одну из ролей, а он был режиссером. Вскоре после совершеннолетия актрисы стало известно об их помолвке, а свадьба состоялась в декабре прошлого года.
Кроме того, дочь народного артиста РСФСР Александра Абдулова Евгения подтвердила роман с режиссером Алексеем Федорцовым. Известно, что 18-летняя девушка учится во ВГИКе в мастерской Владимира Хотиненко на режиссера, а 32-летний Федорцов ее однокурсник.