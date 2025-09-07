«Развита и мудра не по годам»: 18-летняя Олексюк рассказала о браке с Горобцом

— Считаю, что ребенком была развита и мудра не по годам, поэтому мои моральные ценности сформировались рано. Я достаточно домашний человек, вероятно, поэтому меня тянет на вечеринки меньше, чем других ребят моего возраста. Мне комфортно дома, я с удовольствием создаю для этого все условия, — цитирует Олексюк Starhit.