В Башкирии наказали подростков, катавшихся на крыше машины

В своем телеграм-канале Владимир Севастьянов опубликовал видеоролик, где в начале двое подростков танцуют на крыше движущейся машины, а в конце признают свою вину в нарушении и извиняются. Там же один из подростков объясняет причину, по которой они залезли на крышу.