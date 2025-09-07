Ричмонд
В Башкирии наказали подростков, катавшихся на крыше машины

ГАИ по Башкирии наказали танцевавших на крыше машины подростков.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в соцсетях и мессенджерах в Башкирии стал распространяться видеоролик, где группа подростков танцуют на крыше движущейся машины. На злостное нарушение ПДД, угрожающее жизни несовершеннолетних, незамедлительно отреагировали в Госавтоинспекции.

В субботу, 6 сентября, тот самый видеоролик с опасным занятием увидели сотрудники дорожной полиции. Личности водителя и танцоров были установлены, второго пассажира на тот момент искали.

— Сотрудники Госавтоинспекции привлекли гражданина к административной ответственности за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления. Несовершеннолетнего, танцующего на транспортном средстве, привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД пассажиром транспорта, а также составили материал за мелкое хулиганство, — написал в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В своем телеграм-канале Владимир Севастьянов опубликовал видеоролик, где в начале двое подростков танцуют на крыше движущейся машины, а в конце признают свою вину в нарушении и извиняются. Там же один из подростков объясняет причину, по которой они залезли на крышу.

— Хотели снять с друзьями трендовое видео. Вину свою признаю, больше такого не повторится, — говорит подросток на камеру.

В ГАИ по Башкирии просят родителей напомнить своим детям правила дорожного движения и напоминают, что их безопасность в ваших руках.

В ГАИ по Башкирии просят родителей напомнить своим детям правила дорожного движения и напоминают, что их безопасность в ваших руках.