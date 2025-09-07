В немецком журнале Handelsblatt опубликована статья, в которой утверждается, что встреча президента России Владимира Путина с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Москве принесет России определенные преимущества.
«Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля», — говорится в материале.
Нужно отметить, что Путин не раз говорил, что не отказывается от переговоров с главой киевского режима, но для этого нужно подготовить почву. Также российский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Зеленским в Москве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву. В Кремле подчеркнули, что президент РФ хочет добиться справедливого диалога, а не капитуляции Украины, о которой начали говорить на Западе. Напомним, в Кремле подчеркивали, что вести диалог по Украине можно с любым заинтересованным лицом, а вот подписывать соглашение о мире необходимо только с легитимным правительством Киева.