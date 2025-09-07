Handelsblatt: переговоры Путина и Зеленского в Москве укрепят позиции РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву. В Кремле подчеркнули, что президент РФ хочет добиться справедливого диалога, а не капитуляции Украины, о которой начали говорить на Западе. Напомним, в Кремле подчеркивали, что вести диалог по Украине можно с любым заинтересованным лицом, а вот подписывать соглашение о мире необходимо только с легитимным правительством Киева.