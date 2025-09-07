Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Handelsblatt: переговоры Путина и Зеленского в Москве укрепят позиции РФ

На Западе оценили результаты возможных переговоров Путина и Зеленского в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В немецком журнале Handelsblatt опубликована статья, в которой утверждается, что встреча президента России Владимира Путина с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Москве принесет России определенные преимущества.

«Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля», — говорится в материале.

Нужно отметить, что Путин не раз говорил, что не отказывается от переговоров с главой киевского режима, но для этого нужно подготовить почву. Также российский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Зеленским в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву. В Кремле подчеркнули, что президент РФ хочет добиться справедливого диалога, а не капитуляции Украины, о которой начали говорить на Западе. Напомним, в Кремле подчеркивали, что вести диалог по Украине можно с любым заинтересованным лицом, а вот подписывать соглашение о мире необходимо только с легитимным правительством Киева.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше