Появились кадры пожара в здании кабмина Украины в Киеве

В Сети появилось фото пожара в правительственном здании Украины в Киеве. Кадр опубликовал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что сбитый беспилотник мог попасть в верхний этаж здания, который используется премьер-министром страны Юлией Свириденко, передает источник.

О пожаре в здании стало известно утром 7 сентября. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в результате атаки дрона произошло возгорание в здании кабмина.

Ранее российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

По данным СМИ, значительные повреждения получили завод ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетное агрегатно-детальное предприятие АО «Киевский радиозавод», а также промышленные заводы «Киев-22» и Samsung-Ukraine.

Также ВС РФ атаковали предприятие по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Киеве. Сообщалось, что по заводу ударили около двух раз. Некоторые производственные цеха получили значительные повреждения.