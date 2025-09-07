США остались без приглашения на Всемирную атомную неделю

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в атомной промышленности заняты почти полмиллиона человек. По его словам, отрасль играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и технологического развития страны. 22 августа в России традиционно отмечают профессиональный праздник атомщиков.