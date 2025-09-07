Ричмонд
США остались без приглашения на Всемирную атомную неделю

Американские представители не приглашены на международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), который пройдет в Москве с 26 по 30 сентября. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Американских представителей не будет на атомном форуме в Москве.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — заявил Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Форум на ВДНХ приурочен к 80-летию российской атомной отрасли. Ожидается, что мероприятие станет крупнейшей площадкой для обмена опытом между странами, развивающими атомные технологии. Участие подтвердили делегаты от государственных структур, компаний отрасли и научного сообщества.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в атомной промышленности заняты почти полмиллиона человек. По его словам, отрасль играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и технологического развития страны. 22 августа в России традиционно отмечают профессиональный праздник атомщиков.