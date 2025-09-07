Режиссера «Слова пацана» Крыжовникова внесли в базу сайта «Миротворец»*

До этого в списке базы экстремистского сайта оказался киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian. Сообщалось, что Баженов был добавлен в списки в сентябре 2022 года за «распространение российских нарративов» и «манипулирование общественно значимой информацией».