Режиссера «Слова пацана» Крыжовникова внесли в базу сайта «Миротворец»*

Режиссер Жора Крыжовников, снявший сериалы «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные базы ресурса.

Личные данные режиссера оказались на «Миротворце»* в 2021 году из-за его работы продюсером на съемках сериала «Ваша честь» в Крыму. Крыжовникова обвинили в «незаконной коммерческой деятельности», передает ТАСС.

До этого в списке базы экстремистского сайта оказался киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian. Сообщалось, что Баженов был добавлен в списки в сентябре 2022 года за «распространение российских нарративов» и «манипулирование общественно значимой информацией».

Российскую актрису Александру Бортич также внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стало ее участие в съемках фильма «Викинг», которые проходили на территории Крыма.

Политолог и военный эксперт Ян Гагин посоветовал россиянам не проверять данные о себе или своих близких в базах «Миротворца»*, чтобы не передавать актуальные данные о гражданах Украины.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.