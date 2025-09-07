Минтранс планирует возобновить работу аэропорта «Платов» в Ростовской области

Минтранс работает над открытием аэропортов юга России после Геленджика. Об сообщает агентство РИА Новости.
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал о планах по открытию аэропортов на юге и в центральной части России, деятельность которых была приостановлена в феврале 2022 года. Об этом министр заявил во время Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
Напомним, что с 24 февраля 2022-го были ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова, Симферополя… В июле 2025 года начал принимать рейсы аэропорт города-курорта Геленджика.
— Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик — не последний город, — сказал министр.
Подпишись на нас в Telegram.