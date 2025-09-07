Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс планирует возобновить работу аэропорта «Платов» в Ростовской области

В Ростовской области планируется открыть аэропорт «Платов».

Источник: Комсомольская правда

Минтранс работает над открытием аэропортов юга России после Геленджика. Об сообщает агентство РИА Новости.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал о планах по открытию аэропортов на юге и в центральной части России, деятельность которых была приостановлена в феврале 2022 года. Об этом министр заявил во время Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Напомним, что с 24 февраля 2022-го были ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова, Симферополя… В июле 2025 года начал принимать рейсы аэропорт города-курорта Геленджика.

— Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик — не последний город, — сказал министр.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше