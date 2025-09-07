Минтранс планирует возобновить работу аэропорта «Платов» в Ростовской области

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал о планах по открытию аэропортов на юге и в центральной части России, деятельность которых была приостановлена в феврале 2022 года. Об этом министр заявил во время Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке с 3 по 6 сентября.