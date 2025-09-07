Капремонт школы № 36 в Новосибирске завершат к ноябрю

Капитальный ремонт школы № 36 на улице Авиастроителей, 10 завершится к ноябрю. Четырёхэтажное здание, построенное почти 90 лет назад, обновляют в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.