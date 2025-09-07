Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт школы № 36 в Новосибирске завершат к ноябрю

Школа стала участником проекта «Школа мечты»: дизайнеры-студенты разработали оригинальные концепции помещений, учитывая пожелания учеников, учителей и родителей.

Школа стала участником проекта «Школа мечты»: дизайнеры-студенты разработали оригинальные концепции помещений, учитывая пожелания учеников, учителей и родителей.

Капитальный ремонт школы № 36 на улице Авиастроителей, 10 завершится к ноябрю. Четырёхэтажное здание, построенное почти 90 лет назад, обновляют в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Работы шли два года. Подрядчик заменил крышу, инженерные системы, дверные блоки и обустроил отмостку.

Особое внимание — интерьерам. Школа стала участником проекта «Школа мечты»: дизайнеры-студенты разработали оригинальные концепции помещений, учитывая пожелания учеников, учителей и родителей. Классы и зоны отдыха теперь будут яркими, современными и удобными.

Ранее сообщалось, что в школах Новосибирской области планируют готовить программистов.