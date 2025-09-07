Пленный Хвостик: мобилизованным солдатам ВСУ предоставляли отпуск за деньги

Украинских мобилизованных отпускали с полигона «Десна» в Черниговской области в отпуск за деньги. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости пленный военный ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Никакого обучения толком, коммерция сильная. Нужно тебе, хочешь домой — давай. Именно с учебки отпускали домой, — заявил он.
Для того чтобы уйти в отпуск требовалось заплатить командиру батареи от трёх до пяти тыс. гривен, отметил Хвостик.
«“Джеймсон” позывной, фамилия Головач, по-моему, был майор…» — резюмировал пленный.
Ранее стало известно, что мобилизованные украинские военные пропадают без вести на следующий же день после прибытия на позиции в районе Андреевки в Сумской области.