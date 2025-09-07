В Госдуме предложили закрепить «короткую пятницу» за счет работы в другие дни

— Я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга, — добавил Нилов в беседе с ТАСС.