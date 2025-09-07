«Арина от счастья упала на корт». Белоруска Соболенко выиграла второй раз подряд US Open и получила $5 миллионов

Первая ракетка мира, 27-летняя белоруска Арина Соболенко выиграла US Open — турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке. В финале она обыграла 9-ю ракетку из США Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (3).
Арина Соболенко стала первой женщиной, защитившей титул US Open после Серены Уильямс в 2014 году. Это уже четвертый ее титул «Большого шлема». Вместе с кубком Арина получила и чек на 5 миллионов долларов — рекордные призовые в мировом теннисе.
Из 11 турниров «Большого шлема», в которых она принимала участие за последние три года, Соболенко выиграла четыре, вышла в три финала, три полуфинала и один четвертьфинал. В 2025-м она проиграла финалы Australian Open и «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне уступила в полуфинале Анисимовой.
— Из финалов, которые я играла ранее в этом сезоне, этот был другим, — цитирует Арину WTA. — Мне пришлось преодолеть многое, чтобы добиться этого. Мы так упорно трудились, что я заслужила титул «Большого шлема».
После выигрыша победного очка, Арина от счастья упала на корт. После она скажет журналистам:
— Для меня это было настоящее потрясение, ведь защитить этот титул и показать такой отличный теннис — это очень много значит. Бороться и совладать с эмоциями так, как я это сделал в этом финале, — это очень много значит. Сейчас я очень горжусь собой.
Ранее мы писали, что произошло перед финалом US Open 2025: «Хочу доказать, что усвоила эти тяжелые уроки».