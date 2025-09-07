Минская пенсионерка утонула в собственной ванной

Спасатели Минска рассказали об утонувшей в собственной квартире женщине. Ближе к вечеру 4 сентября им поступило трагическое сообщение.
— В 16.52 поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате квартиры в Минске по улице Плеханова, — рассказали в МЧС.
Прибывшие спасатели достали из ванны женщину 1947 года рождения, пенсионерку.
