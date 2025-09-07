Ричмонд
Минская пенсионерка утонула в собственной ванной

Женщина утонула в собственной ванной в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Минска рассказали об утонувшей в собственной квартире женщине. Ближе к вечеру 4 сентября им поступило трагическое сообщение.

— В 16.52 поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате квартиры в Минске по улице Плеханова, — рассказали в МЧС.

Прибывшие спасатели достали из ванны женщину 1947 года рождения, пенсионерку.

К сожалению, такие случаи происходят нередко. Ранее мы писали, что в Минске двое мужчин утонули в ванной в один день.

Еще рассказали, что 21-летний парень в Кобринском районе заснул на рельсах (увы, избежать трагедии не удалось).

Кроме того, прочитайте, что 26-летний белорус пропал на Эльбрусе: «Перестал выходить на связь 3 сентября».