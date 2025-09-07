Ричмонд
Бабье лето придёт в Москву после похолодания и дождей

Традиционное бабье лето в столичный регион нагрянет не ранее середины сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Life.ru

По прогнозу метеоролога, обязательным условием для наступления этого периода является предварительное похолодание с дождями и ненастной погодой.

«Пока этого нет. Наоборот, лето закончилось супержаркой погодой… И это пока не просматривается, поэтому оставим такой дискомфорт на вторую половину сентября и тогда уж с нетерпением будем ждать бабьего лета», — пояснил Вильфанд в беседе с ТАCС.

Синоптик напомнил москвичам, что готовиться к постепенному снижению температуры и увеличению количества осадков в ближайшие недели следует уже сейчас.

Ранее синоптик предупредил о «радиационных» туманах в европейской части России. Тем временем Life.ru выяснил, как уберечь зрение в период простуд и дождей.