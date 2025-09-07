Ричмонд
Вэнс рассказал о работе с Трампом: вот что его больше всего удивляет

Вэнс описал Трампа в работе как энергичного человека без выключателя.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о работе с президентом США Дональдом Трампом. Он описал лидера Белого дома как энергичного человека, у которого «нет выключателя», во время обсуждения выборов 2028 года политический деятель заявил о своем намерении сосредоточиться на текущих задачах. Об этом Вэнс рассказал в интервью изданию Fox News.

«Что я понял, работая с ним (Трампом — прим. ред.) каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00:30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме», — отметил Вэнс в интервью иностранному изданию.

Также Вэнс ответил, будет ли он продолжать работать и баллотироваться на свой пост в 2028 году, американский политик подчеркнул, что хотел бы сконцентрироваться на сегодняшней работе.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уже говорил, что вряд ли станет участвовать в следующих выборах 2028 года. Однако раньше лидер Белого дома был готов пойти на следующий срок вопреки конституции США.

