Под язвительный смех вороны

И ничего с ней не может сделать ни закон, ни председатель ТСЖ, ни наш любимый «домовой» Петька. Татьяна Ивановна полагает, что окна открываются для того, чтобы облегчить ей вынос мусора. Зачем на помойку ходить, ноги топтать? Шмяк из окна пакет — и славно. Как-то он упал на пожарную лестницу, и Петьке пришлось его доставать багром, иначе та же Татьяна Ивановна пожаловалась бы на запах и кричала, как она любит, о нарушении законов человеческого общежития и своих правах.