Под язвительный смех вороны

Дядька, любящий чихать в прямом и переносном смысле слова на весь дом, возник недавно. Мне наискосок видно окно его квартиры, и помню, как я возмущена была этой странной привычкой: высунуться из окна и издать громкое «Апчхи!», от которого один раз сработала сигнализация какого-то авто… Культура у нас — на высоте. Иногда диву даешься бескомплексности «народонаселения». Одна дама у нас, например, выбрасывает мусор из окна.
И ничего с ней не может сделать ни закон, ни председатель ТСЖ, ни наш любимый «домовой» Петька. Татьяна Ивановна полагает, что окна открываются для того, чтобы облегчить ей вынос мусора. Зачем на помойку ходить, ноги топтать? Шмяк из окна пакет — и славно. Как-то он упал на пожарную лестницу, и Петьке пришлось его доставать багром, иначе та же Татьяна Ивановна пожаловалась бы на запах и кричала, как она любит, о нарушении законов человеческого общежития и своих правах.
Еще у нас живут слабые конкуренты Татьяны Ивановны — семейство, обожающее вытряхивать за окном какие-то тряпки, скатерти после обеда и что-то вроде придверного коврика. То, что окна соседей после этого покрываются пылью, мало волнует этих «интеллигентов». Главное — скатерть чистая. И вот эту компанию разбавил Грозный Чихун. Но как он умудрился чихнуть прямо за окном?
«Так и паническая атака начнется!» — подумала я, высовывая нос из-за шторки. «Апчхи!» — раздалось совсем рядом. Не может быть! Иссиня-черная ворона, одна из тех двух красавиц, что регулярно гоняют воробьев в нашем дворе, покачиваясь на ветке, с презрением смотрела на наш дом, затем раскрыла клюв и вновь изрекла важно сначала «Апчхи!», а потом — некое подобие смеха.
У нас самый красивый город на земле. В нем живут прекрасные люди, но и некоторое число людей-хрюшек, над которыми смеются даже вороны. Какой стыд!