«Зачем унижать себя?»: адвокат Добровинский раскрыл детали развода Дибровых

В конце июля стало известно, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной. Причиной разлада в семье, в которой трое детей, стала связь Полины с мужем ее подруги Романом Товстиком. За это время стали известны новые подробности публичного развода, а стороны конфликта поделились своей точкой зрения на происходящее. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».