«Зачем унижать себя?»: адвокат Добровинский раскрыл детали развода Дибровых

Телеведущий Дмитрий Дибров разводится со своей женой Полиной. Адвокат Александр Добровинский рассказал, какие усилия ему пришлось приложить, чтобы бракоразводный процесс знаменитостей прошел идеально.
По словам юриста, именно он заставил Диброва «не унижаться», чтобы не создавать лишней шумихи в СМИ.
— Он (Дибров, — прим. «ВМ») хотел вступить в какие-то дебаты, объяснить, что происходит, потому что он яркая и публичная личность. Но я настоял на том, чтобы этого не было… Зачем унижать себя и объяснять кому-то что-то? — заявил Александр Добровинский в эфире подкаста «Очень странный подкаст».
В конце июля стало известно, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной. Причиной разлада в семье, в которой трое детей, стала связь Полины с мужем ее подруги Романом Товстиком. За это время стали известны новые подробности публичного развода, а стороны конфликта поделились своей точкой зрения на происходящее. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».